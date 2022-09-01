ВСУ за день "демилитаризовали" вражеский вертолет и два беспилотника

За прошедшие сутки они "минуснули" вражеский вертолет и два беспилотника.

Об этом сообщает Командование воздушных сил.

"31 августа на восточном направлении зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вражеский вертолет (вероятно Ка-52) российских оккупантов. Кроме того, уничтожены два БпЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток авиация Воздушных Сил ВСУ совершила более 70 самолетных вылетов по разным направлениям.

"Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск. Поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевую бронированную технику, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем, реактивных систем в командовании.

Напомним, российская армия с пяти утра 1 сентября начала обстрелы Энергодара в Запорожской области. оккупанты готовят из минометов, автоматов, а также задействовали авиацию. Известно о погибших и раненых в результате атак.

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