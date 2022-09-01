Китай імітує напади на кораблі Військово-морських сил США - Reuters

Китайські військові відпрацьовують так звані удари, прагнучи перешкодити амеркианським силам прийти на допомогу армії Тайваню в разі ймовірної війни.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на звіт міністерства оборони Тайваню.

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"Міністерство оборони Тайваню у звіті для парламенту заявило, що Китай продовжує зміцнювати свою бойову готовність до нападу на острів. Він був зосереджений на першому ланцюзі островів, який проходить від Японії через Тайвань, Філіппіни та далі до Борнео, охоплюючи прибережні моря Китаю", - пише видання.

Як йдеться у звіті, Китай може використовувати сили спеціального призначення або агентів, щоб знищити командні системи Тайваню та пошкодити інфраструктуру під час атаки, а також здатний запускати електронні атаки, щоб порушити комунікаційні та командні системи.

Вторгнення Росії в Україну також вивчається Китаєм і спонукало його "змінити" свої плани нападу на Тайвань, заявили в міністерстві.

Варто зазначити, н апруженість між Тайванем і Китаєм зросла після візиту до Тайбею минулого місяця спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, що викликало обурення Пекіна, який розглядав це як втручання у свої справи.

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