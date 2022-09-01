Знищення понтонної переправи та трьох пунктів управління: ЗСУ розказали про втрати окупантів на півдні

ЗСУ на півдні України знищили три пункти управління, радіолокаційну станцію та два райони зосередження окупантів.

ЗСУ в районі Дар’ївки знищили понтонну переправу, яку намагались звести російські окупанти.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта", - йдеться у повідомленні.

За ніч в ОК "Південь" підтвердили ліквідацію 33 окупантів, 4 танків Т-72, 3 гаубиці "Мста", 4 одиниці автобронетехніки та одного складу боєприпасів у Баштанському районі.

Нагадаємо, на Херсонщині командир окупантів випадково уколошкав елітних спецпризначенців.

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