Двоє правоохоронців з Миколаївщини передавали окупантам табельну зброю

Двоє поліцейських з Миколаївщини звинувачуються у співпраці з окупантами.

Вони передавали їм табельну зброю російським окупантам – притягнуто до відповідальності двох поліцейських

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

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Прокуратура скеровала до суду обвинувальний акт стосовно експрацівника відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області. Його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

"Слідством встановлено, що у березні 2022 року під час окупації міста Снігурівка Миколаївської області правоохоронець передав окупантам РФ табельну зброю та боєприпаси - 9 пістолетів «"ПМ" та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами.

Зараз колаборант переховується на тимчасово окупованих територіях.

Крім цього повідомлено про підозру ще одному поліцейському-колаборанту. Він отримав табельну зброю для оборони Снігурівки і добровільно передав її окупантам.

Правоохоронцям-зрадникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, в одному зі своїх нещодавніх звернень президент України Володимир Зеленський пообіцяв встановити український прапор у Донецьку.

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