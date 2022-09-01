Двоє правоохоронців з Миколаївщини передавали окупантам табельну зброю

Двоє поліцейських з Миколаївщини звинувачуються у співпраці з окупантами.
Вони передавали їм табельну зброю російським окупантам – притягнуто до відповідальності двох поліцейських
Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
Прокуратура скеровала до суду обвинувальний акт стосовно експрацівника відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області. Його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
"Слідством встановлено, що у березні 2022 року під час окупації міста Снігурівка Миколаївської області правоохоронець передав окупантам РФ табельну зброю та боєприпаси - 9 пістолетів «"ПМ" та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами.
Зараз колаборант переховується на тимчасово окупованих територіях.
Крім цього повідомлено про підозру ще одному поліцейському-колаборанту. Він отримав табельну зброю для оборони Снігурівки і добровільно передав її окупантам.
Правоохоронцям-зрадникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.
Нагадаємо, в одному зі своїх нещодавніх звернень президент України Володимир Зеленський пообіцяв встановити український прапор у Донецьку.
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