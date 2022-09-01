У ще одній країні ЄС дозволили обмін готівкової гривні

Від 5 вересня обмін готівки стане доступним для наших громадян у Латвії.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Обміняти гривню на євро можна буде у відділеннях AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" у шести містах Латвії. Послуга доступна для повнолітніх українців, які зареєстровані у Латвії як українські біженці. Одна людина може обміняти на євро до 10 000 грн, використовуючи купюри від 100 до 1 тисячі грн.

"Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, що визначається НБУ", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, від 1 серпня українці можуть обмінювати гривню на евро на Мальті. Загалом у межах програми можна обміняти до 10 тисяч гривень на особу. Від 21 червня обмінюють гривні на євро в італійських банках.

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