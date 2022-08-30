У Польщі припинять міняти гривні на злоті за курсом НБУ

У Польщі до 10 вересня українці ще можуть скористатися можливістю обміняти гривні на злоті за офіційним курсом НБУ без комісії у PKO Bank Polski.

Однак термін дії договору між Нацбанком України та Польським національним банком добігає кінця.

Про це повідомляє 24 канал.

Так, від кінця березня поточного року Польський національний банк підписав договір з Національним банком України, завдяки чому кожен дорослий біженець з України отримав можливість поміняти українські гривні (до 10 тисяч гривень) на польські злоті. Проте цей договір 10 вересня добігає кінця. Усе через значне зменшення кількості обмінних операцій.

До слова, від 25 березня українці обміняли 681 мільйон гривень (майже 93 мільйони злотих).

Обміняти можна купюри 100, 200, 500 і 1000 гривень, а загальна сума не має перевищувати 10 тисяч гривень на одну особу. Гроші виплачують готівкою або на картку. При собі треба мати закордонний паспорт чи ID-картку.

Зазначимо, що обмін здійснюють в ста відділеннях PKO BP по всій території Польщі. Повний список відділень доступний за посиланням.

Нагадаємо, у Польщі анонсували відкриття медичного хабу для українців.

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