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Байден йде на другий президентський термін

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Байден йде на другий президентський термін

Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден вирішив удруге балотуватися на займану ним посаду та подав заявку на реєстрацію до виборчкому.

Федеральна виборча комісія США отримала заявку на реєстрацію руху на підтримку участі Байдена у виборах глави держави 2024 року.

Про це повідомляється на сайті виборчкому 30 серпня.

Йдеться про рух Biden for President, заявку на реєстрацію якого було заповнено 26 серпня.

У поданому документі Байден і віцепрезидентка США Камала Харріс зазначені як основні кандидати на виборах 2024 року. Проте за підсумками праймеріз демократів буде вирішено, чи стане офіційно чинний президент США кандидатом від Демократичної партії.

Додамо, що заявку до виборчкому було подано напередодні виступу Байдена у Пенсільванії з програмною промовою "Боротьба за душу нації". Подія запланована на 1 вересня.

Нагадаємо, про плани Байдена вдруге стати президентом США ще у липні повідомила його прессекретарка.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
394
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