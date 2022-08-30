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Байден идет на второй президентский срок

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Байден идет на второй президентский срок

Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден решил во второй раз баллотироваться на занимаемый им пост и подал заявку на регистрацию в избирком.

Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия Байдена в выборах главы государства в 2024 году.

Об этом сообщается на сайте избиркома 30 августа.

Речь идет о движении Biden for President, заявка на регистрацию которого была заполнена 26 августа.

В поданном документе Байден и вице-президент США Камала Харрис указаны как основные кандидаты на выборах 2024 года. Однако по итогам праймериз демократов будет решено, станет ли официально действующий президент США кандидатом от Демократической партии.

Добавим, что заявка в избирком была подана накануне выступления Байдена в Пенсильвании с программной речью "Борьба за душу нации". Событие запланировано на 1 сентября.

Напомним, о планах Байдена во второй раз стать президентом США еще в июле сообщила его пресс-секретарь.

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