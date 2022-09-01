США обмежують продажі складних чипів до Китаю та Росії

Американські виробники встановили обмеження на високоякісні графічні процесори, які забезпечують роботу суперкомп’ютерів і штучного інтелекту.

Суперкомп’ютери використовуються в програмах, які включають розробку зброї та збір розвідданих.

Про це повідомляє The New York Times.

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Американські виробники чипів Nvidia та AMD встановили обмеження на високоякісні графічні процесори, які забезпечують роботу суперкомп’ютерів і штучного інтелекту.

Нові обмеження стосуються високоякісних моделей чипів, відомих як графічні процесори. Такі продукти спочатку були розроблені для рендерингу зображень у відеоіграх, але в останнє десятиліття широко застосовувалися в найбільших суперкомп’ютерах, які використовуються вченими та інтернет-компаніями для таких програм, як розпізнавання мови та об’єктів на фотографіях.

Суперкомп’ютери використовуються в програмах, які включають розробку зброї та збір розвідданих, а деякі великі системи в Китаї були пов’язані зі спостереженням за мусульманськими меншинами країни. А.І. технологія також все частіше використовується для таких цілей, як ідентифікація облич у відеозображеннях.

Обмеження є частиною холодної війни між Китаєм і Сполученими Штатами за першість у передових технологіях. Китай розробив багато чипів самостійно, та загалом покладається на заводи в Тайвані для виробництва найдосконаліших моделей.

Уряд заявив, що нова вимога усуне ризик того, що ці продукти можуть бути використані або перенаправлені для військового використання в Китаї та Росії, за даними компанії.

Міністерство торгівлі Китаю в четвер звинуватило Сполучені Штати у "зловживанні заходами експортного контролю для обмеження експорту товарів, пов’язаних з напівпровідниками, до Китаю".

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