США обмежують продажі складних чипів до Китаю та Росії

Американські виробники встановили обмеження на високоякісні графічні процесори, які забезпечують роботу суперкомп’ютерів і штучного інтелекту.
Суперкомп’ютери використовуються в програмах, які включають розробку зброї та збір розвідданих.
Про це повідомляє The New York Times.
Американські виробники чипів Nvidia та AMD встановили обмеження на високоякісні графічні процесори, які забезпечують роботу суперкомп’ютерів і штучного інтелекту.
Нові обмеження стосуються високоякісних моделей чипів, відомих як графічні процесори. Такі продукти спочатку були розроблені для рендерингу зображень у відеоіграх, але в останнє десятиліття широко застосовувалися в найбільших суперкомп’ютерах, які використовуються вченими та інтернет-компаніями для таких програм, як розпізнавання мови та об’єктів на фотографіях.
Суперкомп’ютери використовуються в програмах, які включають розробку зброї та збір розвідданих, а деякі великі системи в Китаї були пов’язані зі спостереженням за мусульманськими меншинами країни. А.І. технологія також все частіше використовується для таких цілей, як ідентифікація облич у відеозображеннях.
Обмеження є частиною холодної війни між Китаєм і Сполученими Штатами за першість у передових технологіях. Китай розробив багато чипів самостійно, та загалом покладається на заводи в Тайвані для виробництва найдосконаліших моделей.
Уряд заявив, що нова вимога усуне ризик того, що ці продукти можуть бути використані або перенаправлені для військового використання в Китаї та Росії, за даними компанії.
Міністерство торгівлі Китаю в четвер звинуватило Сполучені Штати у "зловживанні заходами експортного контролю для обмеження експорту товарів, пов’язаних з напівпровідниками, до Китаю".
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