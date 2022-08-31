США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України

Найближчими днями США оголосять про чергову порцію військової допомоги для України.

Від початку повномасштабної війни 24 лютого і до цього часу на безпекову допомогу ЗСУ було виділено 13 млрд дол.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі 31 серпня, пише CNN.

"Ми виділили понад 13 мільярдів доларів на безпекову допомогу Збройним силам України, і ми продовжуватимемо це робити. І найближчими днями буде оголошено про майбутню безпекову допомогу", – сказав Кірбі.

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Він нагадав, що від початку війни США надали 7 млрд дол. грантів для прямої підтримки бюджету України та понад 1,5 млрд дол. гуманітарної допомоги для держави та українських біженців.

Нагадаємо, тиждень тому президент США Джо Байден оголосив про надання Україні військової допомоги в розмірі 2,98 млрд дол.

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