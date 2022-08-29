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Озброєння для України: у США анонсували нове засідання у форматі "Рамштайн"

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Озброєння для України: у США анонсували нове засідання у форматі "Рамштайн"

Фото: Associated Press

У Німеччині 8 вересня відбудеться нове засідання у форматі "Рамштайн".

На ньому обговорюватимуть війну в Україні та безпекові питання. 

Про це повідомляє сайт командування ВПС США в Європі та Африці.

"Остін знову запросив міністрів оборони і високопоставлених військових чиновників з усього світу для обговорення війни, що триває в Україні, та різних питань безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 11 серпня взяв участь у роботі конференції донорів у Копенгагені, яка всього за день зібрала 1,5 млрд євро на виробництво боєприпасів для України. Цей формат у Копенгагені заснований на продовження добре відомих зустрічей на авіабазі "Рамштайн".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2338
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