Литва відгородилася від Білорусі огорожею з колючим дротом: деталі

Литва закінчила будівництво паркану ще минулого тижня. Тоді бригада підрядників встановила останні заплановані сегменти огорожі на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє видання BNS.

Відомо, що довжина огорожі з колючим дротом становить 502 км.

"Фізичний бар'єр - паркан та ріжучий дріт - встановлений на ділянках завдовжки близько 502 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за словами представника компанії, яка займається будівництвом, на кордоні працюють фахівці з технічного обслуговування, усуваються дрібні дефекти зведеного бар'єру, відновлюються дороги та будівельні майданчики, ведеться ведення проєктної документації.

Пізніше прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте повідомила, що спеціальна комісія підтвердила 29 серпня, що робота завершена, хоча "є ще деякі речі для завершення документів". Тому комісія має провести ще одне засідання, щоб підтвердити формальне завершення проекту.

"Але судячи з самого процесу, по цифрах, можна констатувати, що на всіх ділянках, де планувалося поставити нову огорожу або відремонтувати стару огорожу, роботи виконані на 100 відсотків і зараз лише окремі роботи з усунення недоліків. і організаційні документи залишаються", - сказала Шимоніте.

Водночас вона підкреслила, що цей бар'єр не є "тим, що абсолютно може захистити державу від нелегальної міграції".

До слова, звести загородження на кордоні у Литві вирішили після минулорічного напливу нелегальних мігрантів з Білорусі. Останнім часом знову зросла кількість мігрантів, які намагаються перетнути литовський кордон.

Зазначається, що загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю сягає 679 км, з них понад 100 км - проходять берегами річок та озер.

Нагадаємо, Литва внесла путінського священника патріарха Кирила до списку небажаних та заборонила в'їзд.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви розповів, чи готова його держава до нападу Росії.

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