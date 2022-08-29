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Італія надасть Україні 2 млн євро на розмінування територій

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Італія надасть Україні 2 млн євро на розмінування територій

Фото: Урядовий портал

Італія допоможе Україні у післявоєнному відновленні.

Італія надасть Україні близько 2 мільйонів євро для гуманітарного розмінування деокупованих територій.

Про це йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо, інформує преслужба МВС України в Telegram.

"Італія, зокрема, допомагатиме з гуманітарним розмінуванням деокупованих територій. Пакет фінансової допомоги для цього складатиме 2 мільйони євро", - йдеться у повідомленні.

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