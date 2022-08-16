Франція допоможе розміновувати Чернігівщину

В Україні продовжують розміновувати території, які навесні звільнили від російської окупації.

Заходи з розмінування не припиняються у Чернігівській області. Регіону допомогти у знешкодженні ворожих боєприпасів зголосилися у Франції.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, Франція також навчатиме українських фахівців.

Крім того, наголосив Тимошенко, перший радник посольства Франції в Україні Бруно Коссанель та аташе з питань гуманітарної допомоги посольства Фредерік Руссо обговорили можливість створення ДНК-лабораторії, яка працюватиме над ідентифікацією тіл загиблих мирних жителів.

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Як повідомлялося, у Чернігівській області жінка підірвалась на ворожій "розтяжці". Жінку з велосипедом, яка лежала на узбіччі, помітили під час патрулювання поліцейські групи. Потерпіла не могла самостійно рухатись. Її одяг був просочений кров’ю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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