Франция поможет разминировать Черниговскую область

В Украине продолжают разминировать территории, которые весной освободили от российской оккупации.

Меры по разминированию не прекращаются в Черниговской области. Региону помочь в обезвреживании вражеских боеприпасов вызвались во Франции.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, Франция также будет учить украинских специалистов.

Кроме того, подчеркнул Тимошенко, первый советник посольства Франции в Украине Бруно Коссанель и атташе по гуманитарной помощи посольства Фредерик Руссо обсудили возможность создания ДНК-лаборатории, которая будет работать над идентификацией тел погибших мирных жителей.

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Как сообщалось, в Черниговской области женщина подорвалась на вражеской "растяжке". Женщину с велосипедом, лежавшую на обочине, заметили во время патрулирования полицейские группы. Потерпевшая не могла самостоятельно двигаться. Ее одежда была пропитана кровью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 174-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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