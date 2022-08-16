Генштаб ВСУ предупреждает об угрозе ракетных ударов с территории Беларуси

В Генеральном штабе ВСУ предупреждают украинцев о возможном массированном ракетном обстреле Украины с территории Беларуси.

Отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба вооруженных сил Беларуси.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ,

"Отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", — отметили в Генштабе.

Напомним, что в районе аэродрома "Зябровка" в Беларуси были слышны взрывы и были заметны вспышки.

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