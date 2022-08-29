Италия выделит Украине 2 млн евро на разминирование территорий

Италия выделит Украине около 2 миллионов евро для гуманитарного разминирования деоккупированных территорий.

Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, информирует преслужба МВД Украины в Telegram.

"Италия, в частности, будет помогать с гуманитарным разминированием деоккупированных территорий. Пакет финансовой помощи будет составлять 2 миллиона евро", — говорится в сообщении.

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