Литва отгородилась от Беларуси ограждением с колючей проволокой: детали

Литва закончила строительство забора еще на прошлой неделе. Тогда бригада подрядчиков установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью.

Об этом сообщает издание BNS.

Известно, что длина ограды с колючей проволокой составляет 502 км.

"Физический барьер — забор и режущая проволока — установлен на участках протяженностью около 502 километров", — говорится в сообщении.

По словам представителя компании, которая занимается строительством, на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются мелкие дефекты сводного барьера, восстанавливаются дороги и строительные площадки, ведется проектная документация.

Позже премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что специальная комиссия подтвердила 29 августа, что работа завершена, хотя "есть еще некоторые вещи для завершения документов". Поэтому комиссия должна провести еще одно заседание, чтобы подтвердить формальное завершение проекта.

"Но судя по самому процессу, по цифрам можно констатировать, что на всех участках, где планировалось поставить новое ограждение или отремонтировать старое, работы выполнены на 100 процентов, и сейчас лишь отдельные работы по устранению недостатков. И организационные документы остаются", — сказала Шимоните.

В то же время она подчеркнула, что этот барьер не является "тем, что абсолютно может защитить государство от нелегальной миграции".

К слову, построить заграждение на границе в Литве решили после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. В последнее время вновь возросло количество мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу.

Отмечается, что общая протяженность границы Литвы с Беларусью достигает 679 км, из них более 100 км проходят по берегам рек и озер.

Напомним, Литва внесла путинского священника патриарха Кирилла в список нежелательных и запретила ему въезд.

Как сообщалось, министр иностранных дел Литвы рассказал, готово ли его государство к нападению России.

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