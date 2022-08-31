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США вскоре объявят о новой военной помощи для Украины

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США вскоре объявят о новой военной помощи для Украины

Фото: http://www.defense.gov/

В ближайшие дни США объявят об очередной порции военной помощи для Украины.

С начала полномасштабной войны 24 февраля и до этого времени на помощь ВСУ было выделено 13 млрд дол.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 31 августа, пишет CNN.

"Мы выделили более 13 миллиардов долларов на безопасность Вооруженным силам Украины, и мы будем продолжать это делать. И в ближайшие дни будет объявлено о предстоящей помощи по безопасности", — сказал Кирби.

Он напомнил, что с начала войны США выделили 7 млрд дол. грантов для прямой поддержки бюджета Украины и более 1,5 млрд дол. гуманитарной помощи для государства и украинских беженцев.

Напомним, неделю назад президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере 2,98 млрд дол.

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