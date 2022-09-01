В еще одной стране ЕС разрешили обмен наличной гривны

С 5 сентября обмен наличных денег станет доступным для наших граждан в Латвии.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Обменять гривну на евро можно будет в отделениях AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka" в шести городах Латвии. Услуга доступна для совершеннолетних украинцев, зарегистрированных в Латвии как украинских беженцев. Один человек может обменять на евро до 10 000 грн, используя купюры от 100 до 1 тысячи грн.

"Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемому НБУ", — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 августа украинцы могут обменивать гривну на евро на Мальте. В рамках программы можно обменять до 10 тысяч гривен на человека. С 21 июня обменивают гривны на евро в итальянских банках.

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