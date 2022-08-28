Зеленський пообіцяв встановити український прапор у Донецьку

Український президент згадав про День міста Донецька та День шахтаря, які традиційно відзначалися в останні вихідні літа.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що в нашій державі через російських окупантів не до свят, але запевнив, що вони перебувають на українській землі тимчасово.

Про це він говорив під час свого традиційного вечірнього звернення у неділю, 28 серпня.

“Донецьк завжди був одним з найбагатших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найбільш поважних професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований”, - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія принесла до цього міста абсолютне ігнорування цінності життя, деградацію і загибель.

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“[Окупанти] вірять, що вони там назавжди. Але вони – тимчасово. А Україна повернеться. Обовʼязково. Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити у безпеці і щасливо”, - запевнив президент.

За його словами, саме це буде символізувати наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу, Приазовʼя, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією – на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині.

“І обовʼязково – в Криму”, - додав український лідер.

Окупанти в Донецьку тимчасово, а Україна і життя на Донбас повернуться обов'язково!

Нагадаємо, для звільнення окупованого Донецька необхідний масований контрнаступ.

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