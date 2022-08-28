Зеленський пообіцяв встановити український прапор у Донецьку

Український президент згадав про День міста Донецька та День шахтаря, які традиційно відзначалися в останні вихідні літа.
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що в нашій державі через російських окупантів не до свят, але запевнив, що вони перебувають на українській землі тимчасово.
Про це він говорив під час свого традиційного вечірнього звернення у неділю, 28 серпня.
“Донецьк завжди був одним з найбагатших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найбільш поважних професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований”, - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що Росія принесла до цього міста абсолютне ігнорування цінності життя, деградацію і загибель.
“[Окупанти] вірять, що вони там назавжди. Але вони – тимчасово. А Україна повернеться. Обовʼязково. Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити у безпеці і щасливо”, - запевнив президент.
За його словами, саме це буде символізувати наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу, Приазовʼя, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією – на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині.
“І обовʼязково – в Криму”, - додав український лідер.
Нагадаємо, для звільнення окупованого Донецька необхідний масований контрнаступ.
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