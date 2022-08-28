Зеленский пообещал установить украинский флаг в Донецке

Украинский президент вспомнил День города Донецка и День шахтера, которые традиционно отмечались в последние выходные лета.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в нашем государстве из-за российских оккупантов не до праздников, но заверил, что они находятся на украинской земле временно.
Об этом он говорил во время своего традиционного вечернего обращения в воскресенье, 28 августа.
"Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерский труд всегда был одной из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен”, — подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что Россия принесла в этот город абсолютное игнорирование ценности жизни, деградацию и гибель.
“[Оккупанты] верят, что они там навсегда. Но они – временно. А Украина вернется. Обязательно. Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и счастливо”, – заверил президент.
По его словам, именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией – на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине .
"И обязательно — в Крыму", — добавил украинский лидер.
Напомним, для освобождения оккупированного Донецка необходимо массированное контрнаступление.
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