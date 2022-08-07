Когда Украина начнет освобождать Донецк – ответ военного эксперта

Пока что план Генерального штаба Украины не предусматривает освобождение оккупированного Донецка.

Когда это может случится, рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем канале YouTube.

"Если бы это было реально и это входило в общий план контрнаступательной операции ВСУ, то Генштаб уже бы предпринял такую попытку – освобождения Донецка и удержание его от противника. Поэтому сказать сегодня, была такая возможность, или нет, мы не можем, это точно, так как не знаем всех деталей обстановки именно на Донецком направлении", — сказал он.

По его словам, ждать освобождения Донецка необходимо вместе с контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

"Так что есть серьезные силы (в Донецке - ред.), или нет, это уже будет не важно, если будет массированное контрнаступление со стороны Украины, то мы просто уже будем освобождать свою территорию, будем освобождать свои города, которые находятся сегодня под оккупацией", – резюмировал эксперт.

Напомним, украинские воины отбили несколько штурмов в Донецкой области, а пилоты ВСУ принудили врага к саботажу.

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