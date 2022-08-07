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В Бахмуте "прилеты": сообщают о около 10 взрывах

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В Бахмуте "прилеты": сообщают о около 10 взрывах

Фото: Вадим Лях

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. О серии взрывов 7 августа сообщают в Бахмуте.

Местные телеграмм-каналы пишут, что в Бахмуте – около 10 прилетов. В то же время, официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Жителей Бахмута просят не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях гражданской защиты. Это спасает жизнь.

Также утром 7 августа российские захватчики снова обстреляли Славянск Донецкой области. Пострадал приватный сектор в центре города.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. О серии взрывов 7 августа сообщают в Бахмуте.

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