В Бахмуті "прильоти": повідомляють про близько 10 вибухів

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. Про серію вибухів 7 серпня повідомляють у Бахмуті.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що у Бахмуті – майже 10 прильотів. Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.
Жителів Бахмута просять не нехтувати безпекою й залишатися в укриттях цивільного захисту. Це рятує життя.
Також вранці 7 серпня російські загарбники знову обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Постраждав приватний сектор в центрі міста.
Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. Про серію вибухів 7 серпня повідомляють у Бахмуті.
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