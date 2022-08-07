В Бахмуті "прильоти": повідомляють про близько 10 вибухів

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. Про серію вибухів 7 серпня повідомляють у Бахмуті.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що у Бахмуті – майже 10 прильотів. Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

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Жителів Бахмута просять не нехтувати безпекою й залишатися в укриттях цивільного захисту. Це рятує життя.

Також вранці 7 серпня російські загарбники знову обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Постраждав приватний сектор в центрі міста.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. Про серію вибухів 7 серпня повідомляють у Бахмуті.

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