Знімальна група ТСН разом з військовими потрапила під обстріл на Харківщині (відео)

Журналіст ТСН Андрій Цаплієнко, який упритул побачив, як зупиняють ворожу артилерію, потрапив під обстріл разом з українськими військовими.

На Харківському напрямку росіяни намагаються підтягнути гармати так, щоб дотягнутися до житлових кварталів.

Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко, 6 серпня, саме під час знімання сюжету про те, як зупиняють ворожу артилерію, потрапив під обстріл разом з українськими військовими.

Журналіст розповідав про українського військового Сергія, який до війни був старостою села, але одразу після повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, і тепер воює проти окупантів.

"Це адреналін. На тій посаді за паперами такого адреналіна немає", - розповідає Сергій.

Американська гармата М777 якраз була в режимі "полювання", артрозвідка шукала ціль, у пріоритеті – російські батареї, які ворог намагається підтягнути ближче до Харкова.

Військові розповідають журналісту про дійсно родинні стосунки, коли тихо, можна критикувати армію за зайвий бюрократизм, або посваритися з командиром через вимоги голити бороду, розповідає журналіст.

І от з'являється ціль, розвідка зробила свою частину роботи, тепер черга "гармашів".

"Зараз розрахунок підходить до гармати і починається бойова робота. Група різних за віком та досвідом чоловіків перетворюється на єдиний механізм. На одну ворожу ціль – три "сокири", так називають установку М777 на фронті, витрачає менше снарядів, аніж старі радянські системи. Росіяни полюють на американські гармати. Шукати укриття – це теж частина роботи артилеристів. Колишньому старості села Сергію раптом стає не до жартів".

І саме після цих слів журналіста лунає команда військових "ВИХІД. Лягайте" – росіяни розпочали обстріл позицій військових просто під час знімання сюжету.

Військові швидко зкомандували бігти до укриття. На щастя, добігли всі, нікого не зачепило.

Російська артилерія розпочала обстріли позицій. Над військовими вибухають касетні боєприпаси.

"Обстріл закінчився, судячи із залишків боєприпасів, російські ракети прилетіли з півночі. Ймовірно, навіть з російської території", - розповів Андрій Цаплієнко.

Журналіст зазначив, що гармати життєво необхідні на фронті, аби не дати ворогу прорвати нашу оборону.

Нагадаємо, у МВС розповіли, які області найбільше постраждали від атак РФ і за скільки зрадники "продають" Україну.

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