У Полтавській області школярка народила дитину

До правоохоронців звернулися лікарі, які приймали пологи у 14-річної дівчини з Полтавського району.

Неповнолітня породілля та її новонароджена дитина перебувають під наглядом лікарів.

Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

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Наразі більше подробиць, зокрема, хто є батьком дитини, не повідомляють. Ніхто із родичів майбутньої мами до поліції із заявою не звертався.

Тим часом розпочалося досудове розслідування. Варто зазначити, що статеві стосунки з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п’яти років.

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Досі наймолодшою мамою в Україні вважалась Надія Гнатюк із Хмельницької області. Вона народила в 11-річному віці. Це сталось через те, що дівчину зґвалтував її рідний батько, якого згодом засудили до 10 років позбавлення волі. У квітні 2004 року дівчинка народила здорову дитину. Вихованням немовляти займалась мати породіллі. У 14 років Надія повінчалась із хлопцем з сусіднього села. В шлюбі у них народився син. Проте згодом пара розійшлась.

Тетяна Лучишин із Львівської області також вважається однією із наймолодших мам в Україні. Вона народила у 12 років. Батьком дитини виявився її двоюрідний брат - 14-річний Остап. Дитина довго не хотіла зізнаватися, хто саме її зґвалтував, лише стверджувала, що це "один з членів сім'ї".

Однією із наймолодших породіль є також і 13-річна школярка з села Дроздівці на Чернігівщині, яка 2021 року народила дитину від 17-річного співмешканця. Поліція відкрила провадження за фактом зґвалтування дитини. В Україні вік сексуальної згоди — від 16 років. Якщо інтимні стосунки, не залежно від бажання обох партнерів, були раніше 16-річчя — це вважається зґвалтуванням.

Поки ж наймолодшою вагітною, про яку відомо в Україні, вважається 6-річна Ліза Пантуєва, яка 1934 року завагітніла від власного дідуся і народила у Харкові мертву дитину.

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