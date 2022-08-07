В Полтавской области школьница родила ребенка

К правоохранителям обратились врачи, которые принимали роды у 14-летней девочки из Полтавского района.

Несовершеннолетняя роженица и его новорожденный ребенок находятся под наблюдением врачей.

Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

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Пока больше подробностей, в частности, кто является отцом ребенка, не сообщают. Никто из родственников будущей мамы в полицию с заявлением не обращался.

Между тем, началось досудебное расследование. Стоит отметить, что половые отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, карается ограничением или лишением свободы сроком до пяти лет.

Беременные дети: что известно о подобных случаях в Украине

До сих пор самой молодой мамой в Украине считалась Надежда Гнатюк из Хмельницкой области. Она родила в 11-летнем возрасте. Это произошло из-за того, что девушку изнасиловал ее родной отец, которого впоследствии приговорили к 10 годам лишения свободы. В апреле 2004 года девочка родила здорового ребенка. Воспитанием младенца занималась мать роженицы. В 14 лет Надежда обвенчалась с парнем из соседнего села. В браке у них родился сын. Однако впоследствии пара разошлась.

Татьяна Лучишин из Львовской области также считается одной из самых молодых матерей в Украине. Она родила в 12 лет. Отцом ребенка оказался ее двоюродный брат – 14-летний Остап. Ребенок долго не хотел признаваться, кто именно его изнасиловал, лишь утверждал, что это "один из членов семьи".

Одной из самых молодых рожениц является также и 13-летняя школьница из села Дроздовцы на Черниговщине, которая в 2021 году родила ребенка от 17-летнего сожителя. Полиция открыла производство по факту изнасилования ребенка. В Украине возраст сексуального согласия – с 16 лет. Если интимные отношения, независимо от желания обоих партнеров, были раньше 16-летия — это считается изнасилованием.

Пока же самой молодой беременной, о которой известно в Украине, считается 6-летняя Лиза Пантуева, которая в 1934 году забеременела от собственного дедушки и родила в Харькове мертвого ребенка.

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