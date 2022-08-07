Земля отдаляется от Солнца: стоит ли волноваться жителям планеты

Постепенное отдаление планеты от Солнца повлияет в дальнейшем на климат на Земле. Это связано с тем, что количество солнечного света будет постепенно снижаться.

Из-за овальной орбиты нашей планеты расстояние между Солнцем и Землей постоянно меняется в течение года – от 147 млн км до 152 млн км.

Об этом пишет Live Science.

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Астроном Брайан ДиДжорджио из Калифорнийского университета в Санта-Круз считает, что среднее расстояние от Земли до Солнца постепенно увеличивается. Солнце же медленно теряет свою массу, даже со взаимным гравитационным влиянием двух космических тел друг на друга.

"Нашему Солнцу согласно прогнозам, осталось жить еще примерно 5 млрд лет, но придет время, когда наша звезда начнет медленно умирать, и перед этим Солнце потеряет примерно 0,1% своей массы. Хотя это кажется и немного, но этот показатель сравним с массой Юпитера, который в 318 раз тяжелее Земли", — говорит ДиДжорджио.

По словам ученого, Солнце уже начало терять свою массу, и сила притяжения Солнца слабеет, а это значит, что Земля отдаляется от нашей звезды примерно на 6 см в год. В конце своей эволюции Солнце превратится в огромную красную звезду.

Ранее ученые заявляли, что наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, а недавнее исследование показало, что Солнце ждет много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

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