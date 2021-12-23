Ученые определили время, когда взорвется Солнце

Солнце может взорваться и погубить соседние планеты.

Ученые прогнозируют, что наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, а недавнее исследование показало, что Солнце ожидает много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

Об этом пишет издание express.co.uk.

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Ученые подсчитали, что "жизнь" Солнца на его нынешней стадии эволюции, известной как главная последовательность, закончится примерно через 5 млрд лет. В нынешней стадии ядерный синтез водорода внутри Солнца позволяет ему излучать энергию и создавать достаточное давление, чтобы звезда не разрушалась под действием собственной массы.

Как отметила Паола Теста, астрофик из Смитсоновской астрофизической обсерватории и Гарвардской обсерватории, возраст нашей звезды составляет менее 5 млрд лет. По меркам Вселенной это звезда среднего возраста. Ее период существования будет длиться около 10 млрд. лет.

После того, как Солнце сожжет большую часть водорода в своем ядре, оно перейдет к следующей стадии – превращению в красного гиганта. Упустив возможность производить энергию, ядро начнет разрушаться и станет гораздо горячее. Тем не менее, за его пределами будет все еще доступен водород, поэтому горение водорода продолжится в оболочке, окружающей ядро.

Горячее ядро начнет выталкивать наружу внешние слои звезды, заставляя их расширяться и охлаждаться, превращая звезду в красный гигант. Расширяющийся газ постепенно поглотит соседние с Солнцем планеты — Меркурий и Венеру.

Этот газ усугубит солнечные ветра настолько, что они разрушат магнитное поле Земли и ее атмосферу, уничтожив все живое на планете.

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Ранее стало известно, что по прогнозам метеорологов из Метеорологической службы Великобритании, средняя температура на планете будет примерно на 1,09 градуса по Цельсию выше доиндустриальных показателей. Хотя средняя температура будет несколько ниже, чем в некоторые годы, начиная с 2015 года, это будет восьмой год подряд, когда показатели превысят доиндустриальные уровни на 1 градус.