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Оккупанты утром обстреляли частный сектор в Славянске

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Оккупанты утром обстреляли частный сектор в Славянске

Фото: Вадим Лях

Повреждены частные дома в жилом районе города.

Утром 7 августа российские захватчики снова обстреляли Славянск в Донецкой области. Пострадал частный сектор в центре города.

Об этом сообщил глава Славянской ОВА Вадим Лях.

"После нескольких дней затишья – снова обстрел города. В этот раз пострадал частный сектор практически в центре Славянска. К счастью, обошлось без раненых и жертв", — отметил он.

Фото: Вадим Лях / ©
Фото: Вадим Лях

Напомним, в ночь на субботу, 30 июля, оккупанты обстреляли автовокзал в Славянске.

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