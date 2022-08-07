Россия держит в Черном море четыре корабля с ракетами "Калибр"

Всего на боевом дежурстве в морях находятся 13 вражеских кораблей.

Россия держит на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях корабельную группу в составе 13 кораблей.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

"По состоянию на 7 июля в Черном море на боевом дежурстве четыре вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр", общий залп — 24 ракеты; в Средиземном море — пять носителей ОТР "Калибр", в Азовском море контролируют морские коммуникации до четырех кораблей и катеров", – говорится в сообщении.

За сутки в интересах России проход по Керченско-Еникальскому проливу завершили: в Черное море – 35 судов, в том числе 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовском море – 41 судно, в том числе 7 судов двигались из пролива Босфор.

Россия, выключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, продолжает нарушать Международную конвенцию по охране жизни человека на море 1974 г. (SOLAS).

Напомним, у берегов Румынии обнаружили мину в Черном море (видео взрыва).

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