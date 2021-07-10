ТОП самых молодых родителей в мире: трагические истории и сломанные судьбы

В мире есть дети, которым не суждено наиграться игрушками, они слишком рано повзрослели.

Еще 10 лет назад новость о том, что ребенок рождает ребенка, да еще и от такого же ребенка, вызвала шок. Сегодня несовершеннолетние матери охотно делятся хроникой своей беременности в соцсетях, коллекционируют лайки, собирая сотни подписчиков. Кажется, рожать в школьном возрасте стало нормальным явлением.

ТСН.ua предлагает вспомнить самых молодых родителей в Украине и мире.

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Лиза из Харькова родила в 6 лет

В 1934 году появилась информация о малолетней маме. 6-летняя Лиза из Харькова забеременела от своего деда. Она выносила здоровую девочку. Лизе пришлось рожать естественным путем практически без анестезии. К сожалению, младенец умер во время родов — у Лизы преждевременно отпала пуповина.

Надя Гнатюк родила в 11 лет

Эта девочка из Хмельницкой области стала мамой в 11 лет. Она родила девочку Марину. Несмотря на то что отцом малыша стал собственный отец Нади, девочка родилась здоровой и доношенной. Отца-насильника приговорили к 10 годам. Надя спустя некоторое время обвенчалась с 24-летним Валерием и родила сына Андрея, вновь став мамой в 14 лет. Правда, закончить школу она так и не смогла.

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12-летняя Таня Лучишин из Борислава

7 сентября 2017 года Таня родила здоровую дочь. Отцом ребенка шестиклассницы из города Борислава Львовской области оказался ее двоюродный брат, 14-летний Остап. Девочка долго не хотела признаваться, кто именно ее изнасиловал, только утверждала, что это "один из членов семьи".

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Ильда Трухильо из Перу родила в 9 лет

В конце 1957 года 9-летняя Ильда Трухильо родила девочку весом в 2,7 килограмма. Мама Ильды заметила раздутый живот дочери. Диагноз врача ее просто шокировал — медик констатировал беременность. Оказалось, что отцом стал двоюродный брат девочки, 22-летний молодой человек, который жил с девочкой в одной комнате. Его арестовали в тот же день, как только родители узнали о беременности Ильды.

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11-летняя британка родила ребенка

В Великобритании 11-летняя девочка родила здорового ребенка и стала самой молодой матерью страны.

Девочка забеременела в 10 лет. Малыш родился в конце июня 2021 на 31-й неделе беременности. Врачи говорят, что у матери и ребенка крепкое здоровье.

А вот роды стали настоящим шоком для родителей девочки. Оказывается, они даже не заметили, что их ребенок находился в состоянии беременности.

Лина Медина из Перу родила в 5 лет

Самая ранняя беременность, зафиксированная медиками, оказалась в уроженки Перу Лины Медины. Девочка родилась 27 сентября 1933 года и в 5 лет стала самой молодой мамой в мире.

Лину привели в больницу обеспокоенные родители, мол у нее увеличилась брюшная полость. Сначала они думали, что у девочки опухоль. После осмотра врача обнаружили, что Лина Медина находится на седьмом месяце беременности. Мама девочки подтвердила, что первая менструация у Лины началась в три года.

14 мая 1939 года Лина родила мальчика путем кесарева сечения. Мальчику долго говорили, что Лина — его сестра. О том, что она на самом деле приходится ему матерью, Херардо узнал в 9 лет.

Как забеременела Лина Медина задокументировано не было. Конечно, власть не могла оставить без внимания этот случай, и сначала обвиняли отца в развращении собственной дочери. Однако впоследствии обвинения были сняты — экспертиза показала, что девочка была девственницей. Наиболее правдоподобной кажется версия, согласно которой беременность наступила из-за низкого уровня гигиены в небогатой перуанской семье. Сама Лина всю жизнь молчала об обстоятельствах оплодотворения.

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В 2010 году в Китае родила полноценного мальчика 9-летняя девочка. Имя ее не раскрывают, как и причины беременности. Известно только, что она живет на северо-востоке страны.

В Австралии Молли Сирогос родила в 13 лет

Молли Сирогос стала молодой мамой Австралии — она забеременела в возрасте 13 лет. Отцом ребенка стал друг Молли, 14-летний Оскар. Друзья девочки уговаривали ее прервать беременность, но она не сдалась. Вскоре у молодых родителей появился сын по имени Теодор. Пара до сих пор вместе.

Британец Альфи Паттен стал отцом в 13 лет

13-летний Альфи встречался с 15-летней Шанталь, у пары родилась дочь. Мальчик решил взять на себя полную ответственность и ухаживать за ребенком. Однако по результатам ДНК-теста отцом девочки оказался не Альфи, а другой поклонник Шанталь — 14-летний Тайлер Баркер, который совсем не хотел ребенка.

Позже мать Альфи рассказала, что мальчик долго плакал, когда узнал о результате теста.

Британец Шон Стюарт стал отцом в 12 лет

В январе 1998 года в Великобритании прогремел скандал: 12-летний школьник Шон Стюарт стал самым молодым отцом. Его 16-летняя подружка и по совместительству соседка Эмма Вебстер родила ему сына.

Сообщается, что девушка забеременела в 15 лет, когда Шону было всего 11 лет. По словам девушки, она и понятия не имела, что ее парень несовершеннолетний.

Юные родители назвали ребенка Беном и решили ухаживать за ним вместе.

Семейная жизнь закончилось совсем скоро: Шон прекратил интересоваться жизнью любимой и сына и вскоре попался на краже, после чего был приговорен к нескольким месяцам тюрьмы, тогда как Эмма вышла замуж.

Россиянин Михаил Николаев стал отцом в 14 лет

В 2011 году у 14-летнего россиянина из Пермского края Михаила Николаева родился сын Вадим, а сам парень был признан самым молодым отцом в России. Матерью ребенка стала двоюродная сестра школьника, 15-летняя Настя.

После того, как дети все рассказали своим родителям, было решено оставить ребенка. Однако после рождения малыша школьники резко перестали общаться.

Сейчас малышом занимается Настя вместе с мамой и тетей. Примет ли Михаил в дальнейшем участие в судьбе собственного сына — для женщин пока остается загадкой.

Самый молодой отец в мире в Новой Зеландии

Имя мальчика не разглашается, однако известно, что самому молодому отцу в мире 11 лет. Он живет с семьей в Окленде. Ребенка от него родила 36-летняя мать его одноклассника.

Ранее в Новой Зеландии по законодательству взрослой женщине не запрещалось вступать в отношения с подростком. После этой истории законы были пересмотрены. Мальчик остается под защитой власти.

В Великобритании девушка не знала о своей беременности и родила на парковке

В большинстве развитых стран ранняя беременность девочек в возрасте 13-18 лет чаще всего является незапланированной, поэтому в 80-90% случаев приводит к абортам и выкидышам, и только 10-15% случаев завершается успешными родами.

Проблема ранней беременности существует, и главная ее причина — в отсутствии элементарного полового воспитания подростков. При тотальной вседозволенности дети часто просто не задумываются, к чему могут привести "взрослые игры".

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