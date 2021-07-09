В Великобритании девушка не знала о своей беременности и родила на парковке

В Великобритании девушка не знала о своей беременности и родила на парковке

23-летняя британка не успела попасть в больницу.

Британка не заметила свою беременность и неожиданно родила ребенка.

Об этом пишет издание Metro.

23-летняя Салли Смит работала в ночном клубе. По ее словам, она не подозревала, что ждет ребенка: у нее продолжались менструации, и она совсем не прибавила в весе.

"Я понятия не имела, что беременна! Мне даже кажется, что я наоборот тогда похудела", — утверждает она.

На седьмом-восьмом месяце беременности Смит начали мучить боли в спине, но она думала, что просто устала.

За неделю до родов ей стало трудно ходить. Но даже это не беспокоило ее.

Накануне родов Смит вернулась домой после тяжелой смены и легла спать. Около 10 утра девушка проснулась от сильной боли в животе и по совету сестры решила принять ванну. Там у нее отошли воды.

Сестры сразу же вызвали "скорую", однако попасть в больницу роженица не успела.

Мальчик весом 3,11 килограмма появился на свет на парковке возле больницы.

Напомним, в Великобритании 11-летняя девочка родила здорового ребенка и стала самой молодой матерью страны.

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