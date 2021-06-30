В Великобритании 11-летняя девочка родила ребенка и шокировала родителей

Родители долгое время не понимали, что их ребенок находится в состоянии беременности.

В Великобритании 11-летняя девочка родила здорового ребенка и стала самой молодой матерью страны.

Как пишет издание The Sun, девочка забеременела в 10 лет. Малыш родился в конце июня 2021 года на 31-й неделе беременности. Врачи говорят, что у матери и ребенка крепкое здоровье.

А вот роды стали настоящим шоком для родителей девочки. Оказывается, они даже не заметили, что их ребенок находился в состоянии беременности.

Врач Кэрол Купер сообщила, что средний возраст полового созревания у девочек — 11 лет, хотя иногда случается даже в восемь лет.

"Это самая молодая мама, о которой я слышала. Роды в таком возрасте очень опасны. Ребенок может появиться на свет очень маленьким или могут произойти преждевременные роды", — отметила Купер.

Напомним, в Великобритании 42-летняя женщина из английского города Гилфорд вышла замуж за своего любовника и родила от него ребенка, скрыв роман и беременность от официального мужа. После разоблачения ей грозит до семи лет тюрьмы.

В Индии погибли 10 младенцев во время пожара в больнице

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку