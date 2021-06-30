Артистка исполнила главную роль в опере "Кармен".

Украинская певица и актриса, экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер дебютировала в опере.

Так, 39 летняя звезда — новая Кармен в опере-мистерии. Дебют певицы во всемирно известном музыкальном произведении состоялся накануне, говорится в сюжете ТСН.16:45. Среди зрителей были и давние поклонники оперы и те, кто в консерваторию пришел впервые.

Оперы в жизни бывшей "виагрянки" могло бы и не случиться, если бы не видео, где на одной из репетиций на шоу "Танці з зірками" его тогдашняя участница поет арию "Хабанера". Режиссер и оперный певец Андрей Маслаков не смог устоять перед особым исполнением Мейхер. Они познакомились в конце прошлого года и сразу начали подготовку.

Со своей стороны, певица призналась, что играть в опере довольно непросто.

"Ты же не просто вышел, стал и запел, тебе нужно делать какие-то движения. Или лежать, или идти или переступать через кого-то. Постановка сложная", — прокомментировала Мейхер.

В первый состав группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер попала, когда ей было 18 лет. Из него она уходила трижды и дважды возвращалась. В конце концов, девять лет назад решила заняться сольной карьерой.

"Честно признаюсь, я не очень любила эстраду", — поделилась звезда.

Новости Украины: экс-учасница группы "Виа Гра" дебютировала в опере

Артистка пробовала себя и в роли актрисы, и режиссера-постановщика. А потом — исчезла. Лишь впоследствии она призналась в том, что после рождения сына переживала депрессию. Проект "Танці з зірками" стал для Мейхер неким возвращением на большую сцену. В шоу знаменитость заняла третье место.

Напомним, ранее Надежда Мейхер в боди и на пуантах похвасталась балетной стойкой. Артистка показала мускулистые ножки.

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