Артистка виконала головну роль в опері "Кармен".

Українська співачка та акторка, екссолістка "ВІА Гри" Надія Мейхер дебютувала в опері.

Так, 39 річна зірка – нова Кармен в опері-містерії. Дебют співачки у всесвітньо відомому музичному творі відбувся напередодні, йдеться у сюжеті ТСН.16:45. Серед глядачів були і давні шанувальники опери, і ті, хто до консерваторії прийшов уперше.

Опери у житті колишньої "віагрянки" могло б і не статись, якби не відео, де на одній із репетицій на шоу "Танці з зірками" його тодішня учасниця співає арію "Хабанера". Режисер та оперний співак Андрій Маслаков не зміг встояти перед особливим виконанням Мейхер. Вони познайомилися наприкінці минулого року та одразу розпочали підготовку.

Зі свого боку, співачка зізналася, що грати в опері доволі непросто.

"Ти ж не просто вийшов, став і заспівав, тобі потрібно робити якісь рухи. Чи лежати, чи йти, чи переступати через когось. Постановка складна", – прокоментувала Мейхер.

До першого складу гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер потрапила, коли їй було 18 років. Із нього вона йшла тричі й двічі поверталася. Зрештою, дев'ять років тому вирішила зайнятися сольною кар'єрою.

"Чесно зізнаюся, я не дуже любила естраду", – поділилася зірка.

Новини України: ексучасниця гурту "Віа Гра" дебютувала в опері

Артистка пробувала себе і в ролі акторки, і режисерки-постановниці. А потім - зникла. Лише згодом вона зізналася в тому, що після народження сина переживала депресію. Проєкт "Танці з зірками" став для Мейхер таким собі поверненням на велику сцену. У шоу знаменитість посіла третє місце.

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер у боді та на пуантах похвалилася балетною стійкою. Артистка показала м'язисті ніжки.

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