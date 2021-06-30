У Великій Британії 11-річна дівчинка народила малюка і шокувала батьків

Батьки довгий час не розуміли, що їхня дитина перебуває у стані вагітності.

У Великій Британії 11-річна дівчинка народила здорову дитину і стала наймолодшою матір'ю країни.

Як пише видання The Sun, дівчинка завагітніла у 10 років. Малюк народився в кінці червня 2021 року на 31-му тижні вагітності. Лікарі кажуть, що у матері і дитини міцне здоров'я.

А от пологи стали справжнім шоком для батьків дівчинки. Виявляється, вони навіть не помітили, що їхня дитина перебувала у стані вагітності.

Лікарка Керол Купер повідомила, що середній вік статевого дозрівання у дівчаток - 11 років, хоча деколи трапляється навіть у вісім років.

"Це наймолодша мама, про яку я чула. Пологи в такому віці дуже небезпечні. Дитина може з'явитися на світ дуже маленькою або можуть статися передчасні пологи", - зазначила Купер.

Нагадаємо, у Великій Британії 42-річна жінка з англійського міста Гілфорд вийшла заміж за свого коханця і народила від нього дитину, приховавши роман і вагітність від офіційного чоловіка. Після викриття їй загрожує до семи років тюрми.

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