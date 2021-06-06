В США коп-новичок спас младенца от удушья и стал героем Сети: видео

Грейди, которому всего три недели, подавился каплями от колик. Родители мальчика позвонили в "911".

В американском штате Арканзас 23-летний полицейский-новичок Коди Хаббард спас трехнедельного младенца от удушья и стал героем Сети.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что маленький Грейди подавился каплями от колик. "Мы пытались дать Грейди его лекарства, и все было прекрасно. И вдруг он начал задыхаться", — рассказал отец ребенка Джо Хронистер.

По его словам, мальчик покраснел и перестал дышать. Тогда мужчина вместе с женой Кейтлин позвонили на спецлинию "911".

Хаббард, приехав на место происшествия, сразу взял младенца на руки и похлопал его по спине. После нескольких манипуляций у Грейди возобновилось дыхание. Кадры спасения с нательной камеры полицейского обнародовали в Сети.

Сам коп рассказал, что ранее попадал в подобную ситуацию с дочкой. Благодаря собственному опыту он и спас мальчика, а после этого — сел в автомобиль и заплакал. Он поделился, что очень обрадовался тому, насколько хорошо все обернулось.

По словам родителей младенца, Грейди чувствует себя хорошо. Позже в этом месяце Хаббард получит награду за спасение жизни.

Cody and Grady made it to Fox and Friends on the national news level. We are so lucky to have the backing that we do from all of you. Опубликовано Pottsville Arkansas Police Department субботу, 5 июня 2021

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