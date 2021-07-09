В Харькове 4-летний мальчик застрял в детской горке (видео)

В Харькове 4-летний мальчик застрял в детской горке (видео)

Спасатели буквально за 2 минуты освободили ребенка.

В Харькове спасатели освобождали из детской горки ногу 4-летнего мальчика. Ребенок застрял когда спускался, а выбраться не смог.

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Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел вчера, 8 июля. К спасательной службе обратились родители ребенка. Их 4-летний сын застрял ногой в конструкциях горки.

На место происшествия прибыли спасатели, они осмотрели ногу ребенка и буквально за 2 минуты освободили мальчика.

"Спасатели сразу успокоили мальчика и немедленно приступили к операции по спасению. Использовать гидравлические ножницы и специальный спасательный инструмент не пришлось. С помощью обычной масла, которой специалисты ГСЧС смазали конструкции горки, нога мальчика была безболезненно освобождена", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, что Кирилловке Запорожской области трагически погиб работник аттракциона. Парень надувал горку, когда его ударило током.

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