Оператор Epic Esports Events анонсировал серию из пяти турниров по Dota 2

Оператор EEE анонсировал серию из пяти турниров по Dota 2 с общим фондом в $250 тыс.
На официальном сайте турнирного оператора Epic Esports Events (EEE) появился анонс серии из пяти турниров Dota 2 Champions League с суммарным призовым фондом в $250 тыс. События пройдут при поддержке Федерации компьютерного спорта России (ФКС России).
Первый турнир в рамках Dota 2 Champions League состоится с 19 июля по 8 августа. В нем примут участие 10 коллективов. Оператор уже объявил семь из девяти приглашенных команд, две будут анонсированы позже. Еще один слот достанется победителю открытых квалификаций.
Известные участники события:
- HellRaisers;
- AS Monaco Gambit;
- Team Unique;
- Winstrike Team;
- EXTREMUM;
- PuckChamp;
- Nemiga Gaming.
Русскоязычную трансляцию турниров проведет студия RuHub, а англоязычная пройдет на платформе The EsportsBible (TEBTV).