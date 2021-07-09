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Оператор Epic Esports Events анонсировал серию из пяти турниров по Dota 2

Оператор Epic Esports Events анонсировал серию из пяти турниров по Dota 2

Оператор EEE анонсировал серию из пяти турниров по Dota 2 с общим фондом в $250 тыс.

На официальном сайте турнирного оператора Epic Esports Events (EEE) появился анонс серии из пяти турниров Dota 2 Champions League с суммарным призовым фондом в $250 тыс. События пройдут при поддержке Федерации компьютерного спорта России (ФКС России).

Первый турнир в рамках Dota 2 Champions League состоится с 19 июля по 8 августа. В нем примут участие 10 коллективов. Оператор уже объявил семь из девяти приглашенных команд, две будут анонсированы позже. Еще один слот достанется победителю открытых квалификаций.

Известные участники события:

  • HellRaisers;
  • AS Monaco Gambit;
  • Team Unique;
  • Winstrike Team;
  • EXTREMUM;
  • PuckChamp;
  • Nemiga Gaming.

Русскоязычную трансляцию турниров проведет студия RuHub, а англоязычная пройдет на платформе The EsportsBible (TEBTV).