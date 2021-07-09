В Украине растут темпы вакцинации от коронавируса: благодаря чему выросли цифры

Более миллиона украинцев прививали дозами COVID-вакцины.

Уже миллион украинцев прививали двумя дозами вакцины от коронавируса. Темп прививки в Украине выросли до ста тысяч в сутки.

Благодаря чему удалось достичь таких цифр и насколько украинцы доверяют вакцинации, рассказали в Сніданку з 1+1.

Специалисты говорят, что с каждым днем противников прививок становится все меньше. Один из примеров — это Киевская область. "Если говорить о марте, то было лишь 15 тысяч вакцинированных лиц. В июне — 117 тысяч человек. Сейчас только за семь дней мы провакцинировали более 40 тысяч человек", — говорит директор департамента здравоохранения Киевской области Елена Ефименко.

По ее словам, в начале не хватало медиков, которые делали прививки. Кроме того, вакцины также были менее доступны. "Вакцины были в недостаточном количестве. Сейчас ситуация улучшается. Мы формируем больше и больше бригад", — добавила она.

Фактически каждый день увеличивается и желание у людей делать прививки. Социологи впервые спросили об отношении украинцев к вакцинации, когда она только началась, в марте этого года. "Отношение было, скажем так, в основном негативное. Поскольку более половины украинцев — 51,5%, вообще были против вакцинации. В мае — уже 43%. Люди видят это в реальности, это не так страшно. Есть негативные последствия. В результате увеличивается доверие к вакцинации", — сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

В Украине началась активная вакцинация: неужели люди начали доверять вакцине

Увеличивают это доверие и преимущества, которое дает вакцинация. Например, зарубежные поездки. Именно поэтому наблюдается ажиотаж в крупных городах, а в деревнях с этим иначе. Кроме того, процент недоверия остается большим, но не столько как из-за страха побочных действий, а из-за патологического недоверия к власти. "Даже не к конкретной власти, а к власти в целом. Любые инициативы власти сталкиваются с некоторым недоверием", — пояснил Андрей Быченко.

Социологи уверены: не меньшую роль сыграла информационная кампания по побочных последствий действия вакцины и в Украине, и в мире.

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