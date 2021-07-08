Ляшко рассказал, какая вакцина против COVID-19 лучше

Ляшко рассказал, какая вакцина против COVID-19 лучше

Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что все вакцины, которыми прививают от коронавируса в Украине являются эффективными.

Об этом он сказал 8 июля в сюжете ТСН.19:30.

"Поверьте мне — лучшая вакцина та, которая есть у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса. Это мы видим на примере тех стран, где сегодня разгулялась "Дельта", а это — Великобритания и Испания", — отметил Ляшко.

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Напомним, глава Минздрава пообещал за 100 дней вакцинировать каждого четвертого украинца. Также в Украине увеличили количество пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. С понедельника, 5 июля, большинство из них работают ежедневно: с 10:00 до 17:30.

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