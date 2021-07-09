Вы можете подарить маленький Николь шанс на самостоятельное будущее

Именно сейчас крайне важно реабилитировать ребенка.

В редакцию ТСН.ua обратилась Виктория Михлик, просит рассказать историю ее дочери Николь, чтобы неравнодушные люди могли помочь ей подарить для дочери более самостоятельное будущее.

Мама Николь вспоминает, что ребенок родился вполне здоровым, как уверяли медики, но в три месяца родные заподозрили неладное, ведь кроха совсем не реагировала глазами за игрушками.

«Обратились к офтальмологу, где был поставлен диагноз: горизонтальный нистагм, частичная атрофия зрительного нерва обоих глаз. Далее нас направили к неврологу, где нас год лечили безрезультатно и точного диагноза не было. Лишь в год и месяц, обследовав ребенка на МРТ мозг, был поставлен диагноз: порок развития головного мозга, микроцефалия и предоставлена инвалидность подгруппы "А"», — рассказывает мама девочки.

Для семьи это был тяжелый удар, к тому врачи не давали никаких прогнозов, но родители Николь решили не дать болезни забрать шанс на полноценную будущее для дочери, поэтому начали искать специалистов, которые смогут оказать ребенку квалифицированную помощь, научат его тем навыкам, которые детям даются от рождения.

«Наше начало было в год и два месяца, Николь только переворачивалась со спины на живот, и уже через 3 курса реабилитации Николь показала бешеный результат — она села .Это было невероятным счастьем для нас, сейчас пройдя еще 2,5 курса Николь пытается встать на ноги, наша девочка не безнадежна, я бы сказала, что очень перспективный ребенок», — убеждает мама Николь.

Сейчас важно не останавливать реабилитации, ведь чем меньше ребенок, тем пластичнее его организм и мозг, крохи более склонны к восстановлению, поэтому именно сейчас время давать усиленною реабилитацию.

«Но за 8 месяцев с начала реабилитации, мы уже прошли почти 6 курсов, за это время использовали все финансовые ресурсы, поэтому просим вашей поддержки для нашей маленькой принцессы», — умоляет мама Николь.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4991 4825 5217

Михлик ВИКТОРИЯ СТАНИСЛАВОВНА

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