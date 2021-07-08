Курс валют на 9 июля: сколько стоят доллар и евро

Стоимость доллара составляет 27,3 гривны, а евро — 32,3 гривны.
В пятницу, 9 июля, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших двух выходных — субботы и воскресенья, 10 и 11 июля.
Официальные курсы валют Нацбанка на 9 июля:
- Доллар США — 27,28 грн (минус 1 коп.).
- Евро — 32,31 грн (плюс 2 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 8 июля:
- Доллар США — 27,15/27,35 грн.
- Евро — 32,00/32,40 грн.
Антирекорды гривны:
- Доллар США — 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро — 35,66 грн (26 января 2018 года).
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