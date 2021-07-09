Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 9 июля зафиксировано 655 новых выпадов коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 12 человека, еще 885 выздоровели. Было проведено 41 607 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 215423 203 5202 0 206368 220 Винницкая 71191 5 1693 0 69313 7 Волынская 62219 11 1201 1 60881 28 Днепропетровская 135814 22 4457 2 130620 88 Донецкая 90850 46 2366 0 88125 29 Житомирская 88543 11 1793 0 86465 11 Закарпатская 62143 5 1605 0 60461 11 Запорожская 104765 25 2447 0 102075 12 Ивано-Франковская 86714 3 2103 1 84529 7 Киевская 127706 42 2759 0 124219 46 Кировоградская 20651 4 847 0 19676 9 Луганская 26711 17 954 0 25561 10 Львовская 137669 39 3664 2 133278 58 Николаевская 70080 12 1852 1 68013 11 Одесская 140949 62 2990 0 137290 78 Полтавская 77991 17 1864 1 75831 20 Ровенская 79553 8 1205 0 78232 4 Сумская 78049 24 1326 0 76380 9 Тернопольская 70083 3 1203 0 68778 33 Харьковская 148737 30 3554 2 144498 41 Херсонская 35909 14 1147 0 34455 6 Хмельницкая 89009 19 1880 1 86863 51 Черкасская 81902 23 1316 1 80261 64 Черновицкая 79989 6 1794 0 78026 23 Черниговская 57596 4 1350 0 55912 9

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2240246 человек.

Выздоровели — 2176110.

Летальных случаев — 52572.

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