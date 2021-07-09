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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 июля

фото: Наталия Нагорная

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 9 июля зафиксировано 655 новых выпадов коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 12 человека, еще 885 выздоровели. Было проведено 41 607 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

215423

203

5202

0

206368

220

Винницкая

71191

5

1693

0

69313

7

Волынская

62219

11

1201

1

60881

28

Днепропетровская

135814

22

4457

2

130620

88

Донецкая

90850

46

2366

0

88125

29

Житомирская

88543

11

1793

0

86465

11

Закарпатская

62143

5

1605

0

60461

11

Запорожская

104765

25

2447

0

102075

12

Ивано-Франковская

86714

3

2103

1

84529

7

Киевская

127706

42

2759

0

124219

46

Кировоградская

20651

4

847

0

19676

9

Луганская

26711

17

954

0

25561

10

Львовская

137669

39

3664

2

133278

58

Николаевская

70080

12

1852

1

68013

11

Одесская

140949

62

2990

0

137290

78

Полтавская

77991

17

1864

1

75831

20

Ровенская

79553

8

1205

0

78232

4

Сумская

78049

24

1326

0

76380

9

Тернопольская

70083

3

1203

0

68778

33

Харьковская

148737

30

3554

2

144498

41

Херсонская

35909

14

1147

0

34455

6

Хмельницкая

89009

19

1880

1

86863

51

Черкасская

81902

23

1316

1

80261

64

Черновицкая

79989

6

1794

0

78026

23

Черниговская

57596

4

1350

0

55912

9

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2240246 человек.
  • Выздоровели — 2176110.
  • Летальных случаев — 52572.

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