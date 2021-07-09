Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 9 июля зафиксировано 655 новых выпадов коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 12 человека, еще 885 выздоровели. Было проведено 41 607 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
215423
|
203
|
5202
|
0
|
206368
|
220
|
Винницкая
|
71191
|
5
|
1693
|
0
|
69313
|
7
|
Волынская
|
62219
|
11
|
1201
|
1
|
60881
|
28
|
Днепропетровская
|
135814
|
22
|
4457
|
2
|
130620
|
88
|
Донецкая
|
90850
|
46
|
2366
|
0
|
88125
|
29
|
Житомирская
|
88543
|
11
|
1793
|
0
|
86465
|
11
|
Закарпатская
|
62143
|
5
|
1605
|
0
|
60461
|
11
|
Запорожская
|
104765
|
25
|
2447
|
0
|
102075
|
12
|
Ивано-Франковская
|
86714
|
3
|
2103
|
1
|
84529
|
7
|
Киевская
|
127706
|
42
|
2759
|
0
|
124219
|
46
|
Кировоградская
|
20651
|
4
|
847
|
0
|
19676
|
9
|
Луганская
|
26711
|
17
|
954
|
0
|
25561
|
10
|
Львовская
|
137669
|
39
|
3664
|
2
|
133278
|
58
|
Николаевская
|
70080
|
12
|
1852
|
1
|
68013
|
11
|
Одесская
|
140949
|
62
|
2990
|
0
|
137290
|
78
|
Полтавская
|
77991
|
17
|
1864
|
1
|
75831
|
20
|
Ровенская
|
79553
|
8
|
1205
|
0
|
78232
|
4
|
Сумская
|
78049
|
24
|
1326
|
0
|
76380
|
9
|
Тернопольская
|
70083
|
3
|
1203
|
0
|
68778
|
33
|
Харьковская
|
148737
|
30
|
3554
|
2
|
144498
|
41
|
Херсонская
|
35909
|
14
|
1147
|
0
|
34455
|
6
|
Хмельницкая
|
89009
|
19
|
1880
|
1
|
86863
|
51
|
Черкасская
|
81902
|
23
|
1316
|
1
|
80261
|
64
|
Черновицкая
|
79989
|
6
|
1794
|
0
|
78026
|
23
|
Черниговская
|
57596
|
4
|
1350
|
0
|
55912
|
9
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2240246 человек.
- Выздоровели — 2176110.
- Летальных случаев — 52572.