Съемочная группа ТСН вместе с военными попала под обстрел на Харьковщине (видео)

Журналист ТСН Андрей Цаплиенко, который в упор увидел, как останавливают вражескую артиллерию, попал под обстрел вместе с украинскими военными.

На Харьковском направлении россияне пытаются подтянуть пушки, чтобы дотянуться до жилых кварталов.

Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко, 6 августа, именно во время съемки сюжета, о том, как останавливают вражескую артиллерию, попал под обстрел вместе с украинскими военными.

Журналист рассказывал об украинском военном Сергее, который до войны был старостой села, но сразу после полномасштабного вторжения пошел в военкомат, и теперь воюет против оккупантов.

"Это адреналин. На той должности за бумагами такого адреналина нет", — рассказывает Сергей.

Американская пушка М777 как раз была в режиме "охоты", артразведка искала цель, в приоритете – российские батареи, которые враг пытается подтянуть поближе к Харькову.

Военные рассказывают журналисту о действительно родственных отношениях, когда тихо, можно критиковать армию за лишний бюрократизм, или поссориться с командиром из-за требований брить бороду, рассказывает журналист.

И вот появляется цель, разведка сделала свою часть работы, теперь очередь "гармашей".

"Сейчас расчет подходит к пушке и начинается боевая работа. Группа разных по возрасту и опыту мужчин превращается в единый механизм. На одну враждебную цель – три "топора", так называют установку М777 на фронте, тратит меньше снарядов, чем старые советские системы. Россияне охотятся на американские пушки. Искать укрытие – это тоже часть работы артиллеристов. Бывшему старости села Сергею вдруг становится не до шуток".

И именно после этих слов журналиста раздается команда военных "ВЫХОД. Ложитесь" – россияне начали обстрел позиций военных прямо во время съемки сюжета.

Военные быстро скомандовали бежать в укрытие. К счастью, добежали все, никого не задело.

Российская артиллерия приступила к обстрелам позиций. Над военными взрываются кассетные боеприпасы.

"Обстрел закончился, судя по остаткам боеприпасов, российские ракеты прилетели с севера. Вероятно, даже с российской территории", – рассказал Андрей Цаплиенко.

Журналист отметил, что артиллерия жизненно необходимы на фронте, чтобы не дать врагу прорвать нашу оборону.

Напомним, в МВД рассказали, какие области больше всего пострадали от атак РФ и за сколько предатели "продают" Украину.

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