Оккупанты контролируют только часть Песков — ISW

На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты смогли захватить только юго-восточную окраину поселка Пески Донецкой области.

Российские войска провели серию безуспешных наземных атак, пытаясь прорвать линию обороны Украины в районе Авдеевка-Донецк.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

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Оккупанты также попытались продвинуться западнее своих позиций возле Александровки в сторону Марьинки, примерно в 5 км западнее Петровского района Донецка.

Как отмечают в ISW, кадры оккупантов с геолокацией указывают на то, что российские войска, вероятно, контролируют только юго-восточную окраину Песков.

Ранее в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки российские оккупанты пытались штурмовать в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески.

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