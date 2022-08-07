Окупанти контролюють тільки частину Пісків - ISW

На шостому місяці повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти змогли захопити тільки південно-східну околицю селища Піски Донецької області.
Російські війська провели серію безуспішних наземних атак, намагаючись прорвати лінію оборони України в районі Авдіївка-Донецьк.
Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).
Окупанти також спробували просунутися на захід від своїх позицій біля Олександрівки в бік Мар'їнки, приблизно в 5 км на захід від Петровського району Донецька.
Як зазначають в ISW, кадри окупантів з геолокацією вказують на те, що російські війська, ймовірно, контролюють тільки південно-східну околицю Пісків.
Раніше у Генштабі повідомили, що минулої доби російські окупантинамагалися штурмувати у напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски.
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