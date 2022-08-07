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Коли Україна почне звільняти Донецьк – відповідь військового експерта

Коли Україна почне звільняти Донецьк – відповідь військового експерта

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Коли Україна почне звільняти Донецьк – відповідь військового експерта

Фото: 62.ua

Для звільнення окупованого Донецька необхідний масований контрнаступ.

Поки що план Генерального штабу України не передбачає звільнення окупованого Донецька.    

Коли це може статися, розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму каналі YouTube.

"Якби це було реально і це входило до загального плану контрнаступальної операції ЗСУ, то Генштаб уже зробив би таку спробу – звільнення Донецька і утримання його від противника. Тому сказати сьогодні, була така можливість, чи ні, ми не можемо, це точно, оскільки не знаємо всіх деталей ситуації саме на Донецькому напрямку", - сказав він.

За його словами, чекати на звільнення Донецька необхідно разом із контрнаступом Збройних сил України.

"Так що є серйозні сили (у Донецьку – ред.), чи ні, це вже буде не важливо, якщо буде масований контрнаступ з боку України, то ми просто вже звільнятимемо свою територію, звільнятимемо свої міста, які перебувають сьогодні під окупацією ", – резюмував експерт.

Нагадаємо, українські воїни відбили кілька штурмів на Донеччині, а пілоти ЗСУ змусили ворога до саботажу.

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